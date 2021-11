Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale organise, du 10 novembre au 10 décembre, la campagne nationale sur la promotion du petit-déjeuner chez les enfants et les adolescents.

Lancée sous le slogan « ton petit-déjeuner, la base de ta santé », cette campagne vise à sensibiliser les parents, enfants et adolescents sur l’importance du petit-déjeuner tout en mettant en lumière ses bienfaits, a souligné le ministère dans un communiqué.

À cet effet, le ministère de la Santé et de la Protection sociale déploiera plusieurs actions notamment, une campagne médiatique et digitale, ainsi que des actions de sensibilisation et de proximité au niveau régional, qui impliqueront des secteurs partenaires et la société civile.

De ce fait, des supports audiovisuels et imprimés seront mis à disposition du public et des acteurs sur le portail www.sehati.gov.ma, indique le communiqué.

Un petit-déjeuner équilibré apporte à l’organisme 20 à 25% des besoins énergétiques pour la journée, rappelle le ministère, ajoutant qu’il permet d’améliorer la concentration, l’attention, les facultés de réflexion, de mémorisation et d’analyse, ce qui contribue à un meilleur rendement scolaire.

Aussi, le petit-déjeuner a des bienfaits sur le contrôle de l’appétit, la baisse du risques de maladies non transmissible, ainsi que la baisse des risques d’obésité et de surpoids.

Selon l’OMS et l’UNICEF, l’alimentation équilibrée et saine détermine la santé de l’individu. Ainsi, un petit-déjeuner constitue l’une des premières règles pour l’équilibre alimentaire, qui apporte aux enfants et adolescents tous les nutriments nécessaires pour couvrir leurs besoins pour être au meilleur de leurs capacités et énergies.