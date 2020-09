Campagne céréalière 2019-2020 : Une production définitive de 32 Mqx

La production définitive des trois céréales principales au titre de la campagne 2019-2020 est estimée à 32 millions de quintaux (Mqx), soit une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était une année moyenne pour la production (52 Mqx), indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette campagne ressort aussi en baisse de 57% en comparaison avec une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75 Mqx), souligne le ministère dans un communiqué sur une enquête réalisée par la direction de la Stratégie et des statistiques du département de l’Agriculture.

Ladite enquête fait ainsi ressortir que la superficie céréalière semée au titre de la campagne 2019-2020 est de 4,34 millions Ha. Par espèce, la production céréalière a atteint 17,7 Mqx de blé tendre, 7,9 Mqx de blé dur et 6,4 Mqx d’orge.

Pour rappel, la pluviométrie au cours de cette campagne agricole s’est limitée à 239 mm à fin mai 2020, ce qui représente une baisse de 31% par rapport à la moyenne de 30 ans (348 mm) et de 19% par rapport à la campagne précédente (295 mm) à la même date.

La pluviométrie de la campagne 2019-2020 a également été caractérisée par une mauvaise répartition temporelle. Ainsi, seul le stade de levée des céréales a bénéficié d’une pluviométrie convenable, tandis que le tallage et la montaison ont souffert de périodes sèches, respectivement de 20 et 40 jours, ce qui s’est traduit par une baisse de la superficie récoltée. L’insuffisance du tallage et de montaison s’est traduite par de faibles rendements des superficies ayant résisté au déficit pluviométrique.

Les pluies tardives, qui ont sévi durant les mois d’avril et mai, ont favorisé localement le remplissage des grains dans les zones de montagne, sans effet significatif pour les grandes zones céréalières, dont le cycle de production a été déjà achevé.

En adaptation avec les mesures de limitation des déplacements mises en place par l’Etat pour limiter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), la direction de la stratégie et des statistiques du département de l’Agriculture a réalisé une enquête téléphonique des rendements des céréales.

Cette enquête a permis de collecter près de 6.400 observations sur les rendements des champs de céréales dans les différentes régions du Royaume et de calculer la production céréalière au titre de la campagne 2019-2020.

(Avec MAP)