Campagne agricole 2021/2022 : Lancement de la campagne d’installation des cultures de printemps

Le Ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé le lundi 28 mars à Rabat, accompagné du Président du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi et du Président Directeur Général de la MAMDA, Hicham Belmrah, une réunion consacrée à la campagne agricole des cultures de printemps.

La réunion a porté sur la situation de l’avancement de la campagne des cultures de printemps. Elle intervient dans une conjoncture climatique marquée par le retour des pluies suite aux précipitations enregistrées au cours du mois de mars.

Le cumul pluviométrique moyen national durant le mois de mars a atteint 60 mm, soit une hausse de 46% par rapport à la moyenne des 30 ans (41 mm) et de 52% par rapport à la campagne précédente (39 mm).

Ces précipitations ont un impact très favorable sur le couvert végétal des parcours et l’arboriculture fruitière et annoncent de bonnes perspectives quant à l’installation des cultures de printemps, à savoir les légumineuses et principalement le pois chiche, les oléagineux et notamment le tournesol, les cultures maraichères et le maïs.

La superficie prévisionnelle des grandes cultures de printemps (maïs, pois chiche, tournesol et haricot sec) devrait totaliser 320 milles Ha si les conditions favorables se poursuivent, sachant que dans plusieurs régions, les agriculteurs travaillent pour se rattraper par rapport aux cultures d’automne touchées par le déficit pluviométrique.

Concernant les cultures maraichères de printemps, surtout dans les zones irriguées, la superficie programmée s’élève à 80 milles Ha et la production prévisionnelle de ces cultures devrait couvrir les besoins de consommation du marché local pendant la période estivale.

Dans ce cadre, Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a annoncé la mise en place d’une ligne de crédit conséquente, dédiée aux cultures de printemps « alfilaha arabiaa » pour le financement de cette saison. Dans les zones défavorisées où les cultures céréalières sous assurance, la MAMDA a terminé les expertises de terrain et le remboursement des parcelles sinistrées commencera la première semaine du mois d’Avril.

Les représentants de l’interprofession ont fait part de leur engagement à poursuivre les efforts de mobilisation en vue d’encourager les producteurs agricoles à installer les cultures de printemps.