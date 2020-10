Caisse de compensation : Les principaux points du bulletin d’information du mois d’octobre 2020

– L’analyse de la structure des prix du Gaz butane fait ressortir que la moyenne de la subvention unitaire par bouteille de 12kg a chuté de 12% au cours de la période allant du mois de janvier à octobre de l’année 2020 par rapport à la même période de 2019. Cette subvention unitaire a enregistré une baisse de 5% au titre du mois d’octobre 2020 par rapport au même mois de 2019 et une hausse de 21% par rapport au mois de septembre 2020.

– Entre le début de l’année et le creux de l’économie mondiale en avril, les prix du gaz butane ont chuté de 60%. Cette chute est la résultante de la crise économique mondiale générée par la pandémie du Covid-19, et aussi des évolutions de la consommation et de la production mondiale du gaz butane. Le prix moyen mensuel du gaz butane est d’environ 371 dollars la tonne pour le mois de septembre contre 500 dollars/T au tout début de cette année et 194 dollars/T en avril. La moyenne des cours du gaz butane au cours des neuf premiers mois de 2020 a connu une baisse de 13% par rapport à la même période de 2019.

– Le cours de sucre a atteint une moyenne mensuelle de 297 dollars/T pour le mois de septembre, soit une baisse de 3% par rapport au mois d’août de la même année, et une augmentation de 11% comparé au même mois de l’année 2019. Néanmoins, la moyenne des cours du sucre brut relative aux neuf premiers mois de l’année 2020 a enregistré une augmentation de 1% comparée à la même période de l’année 2019.

– La charge de la subvention du gaz butane relative aux huit premiers mois de l’année 2020 s’est élevée à 6.110 millions de dirhams, contre 6.727 millions de dirhams comparée à la même période de l’année 2019, soit une diminution de 9%, due essentiellement à la baisse des cours du gaz butane, et par conséquent, à la baisse de la subvention unitaire de 15% au cours cette période.

– L’évolution de la charge de compensation du sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, relative aux huit premiers mois de l’année 2020 a connu une diminution de 7% comparée à la même période de l’année 2019. Ainsi, la charge de compensation relative au sucre s’est élevée à 2.201 millions de dirhams pour la période allant du mois de janvier à août de l’année 2020 contre 2.360 millions de dirhams pour la même période en 2019.

– Le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin septembre 2020, est de 6.399 millions de DH. Ce montant se décompose comme suit : Gaz Butane 4.999 MDH, Sucre 1.400 MDH.

– Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à la même période, s’élèvent à 5.151,92 millions de DH, ventilé comme suit : Gaz Butane : 3.450,59 MDH, Sucre 1.701,33 MDH

(Avec MAP)