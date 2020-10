«Café mobile» comme auto-emploi

En général, c’est un véhicule utilitaire à l’arrière duquel on monte une presse à café et le tour est joué. Outre le prix du véhicule un investissement de l’ordre de 15 000 DH pour la presse à café et le kit photovoltaïque pour la faire marcher, suffit pour se convertir en cafetier ambulant. Après, bien sûr, il faut choisir le bon coin et entamer de conquérir et fidéliser ses clients. A priori aucune autorisation n’est nécessaire pour monter ce petit projet. Les autorités ferment généralement les yeux, surtout en cette période difficile.