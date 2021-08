Bourses Chevening : Les candidatures ouvertes jusqu’au 2 novembre

Ces bourses sont octroyées à des personnes de tous horizons « pouvant faire preuve d’engagement et de compétences nécessaires pour créer un changement positif, et pouvant démontrer comment un diplôme de maîtrise britannique les aidera à opérer ce changement », souligne l’ambassade dans un communiqué.

Il s’agit d’un soutien financier complet aux boursiers pour qu’ils étudient pour tout diplôme de maîtrise éligible dans une université britannique, tout en bénéficiant d’un accès à un large éventail d’expériences académiques, professionnelles et culturelles exclusives. Les candidatures sont à soumettre via le site web www.chevening.org/apply, précise-t-on.

« Les boursiers Chevening apportent une contribution significative à la grande diversité de cultures, d’expériences et de points de vue représentés sur les campus du Royaume-Uni et deviennent une partie importante de notre réseau constitué de plus de 50.000 lauréats », a indiqué Naomi Rayner, responsable des bourses au Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, citée par le communiqué.

« L’appartenance au réseau Chevening insuffle un fort sentiment de fierté et de responsabilité », a-t-elle souligné, se disant « constamment inspirée » par la passion et l’engagement des membres de cette communauté.

Le directeur de Chevening, Duncan Barker, a de son côté relevé que l’expérience Chevening est bien plus qu’un diplôme de maîtrise. « En plus d’une expérience universitaire stimulante et enrichissante sur le plan académique, nous vous plongerons dans la culture britannique et vous mettrons à côté d’autres personnes extraordinaires du monde entier », a-t-il dit.

« Il y a beaucoup à gagner à soumettre une candidature bien réfléchie et ficelée. Donc si vous avez le bon profil pour être un boursier Chevening, je vous encourage à postuler avant la date limite », a insisté l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc Simon Martin.

Depuis la création du programme en 1983, plus de 50.000 professionnels ont eu l’opportunité d’évoluer au Royaume-Uni grâce à Chevening. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, plus de 1.500 bourses sont offertes à travers le monde.