Bourse : La masse de dividendes devrait progresser de 2,5% en 2022

« En 2022e et sous l’hypothèse de la croissance projetée de notre capacité bénéficiaire, la masse des dividendes devrait s’accroître de 2,5% à 19,7 MMDH, tirée par la hausse de distribution attendue de Totalenergies Marketing Maroc accompagnant l’évolution de son RNPG et BMCI qui devrait retrouver un niveau de dividende et de payout quasi-normatif, suite à une chute du DPA en 2021 », indique BKGR dans son dernier « Forecast 2022-2023 ».

Le dividend yield D/Y (Ndlr: rendement du dividende, défini comme rapport entre le cours de Bourse et le dividende) devrait, ainsi, rester quasi-stable à 3,3% en 2022.

En 2023, BKGR table sur une légère hausse de l’enveloppe globale de dividendes de 1,7% à 20 MMDH, hissant le D/Y du marché à 3,3%.

Par ailleurs, BKGR souligne que compte tenu de l’évolution de la capacité bénéficiaire ainsi que celle des cours boursiers, son Scope traite à des niveaux de valorisation qui s’améliorent, s’établissant à 21,1x en 2022 avant de baisser à 19,4x en 2023, soit un niveau proche de 2018.

A rappeler que BKGR anticipe une amélioration de 8,6% de la capacité bénéficiaire de son Scope à 28,9 MMDH en 2022 (contre des prévisions initiales de +8,3% dans le Forecast du mois d’octobre) avant de se renforcer de 9% à 31,5 MMDH en 2023.