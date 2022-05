Bourita reçoit à Marrakech le ministre bahreïni des Affaires étrangères

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, a salué le rôle prépondérant de SM le Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, dans la défense de la ville sainte, la préservation de son identité et le soutien de la résistance des maqdessis, ainsi que l’intense action menée sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.





Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens, mardi à Marrakech, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre bahreïni a mis l’accent sur la centralité de la cause palestinienne pour la Oumma arabe.

Il a aussi souligné que cette question est prioritaire dans la politique étrangère des deux pays, partant en cela des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI et de Son frère SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa et le ferme attachement des deux Souverains au droit légitime du peuple palestinien d’établir son Etat indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Al Qods Est pour capitale, conformément à la solution à deux Etats, objet du consensus international et tel que prévu dans les résolutions internationales y afférentes, ajoute la même source.

Par ailleurs, les deux ministres ont passé en revue les situations politique et sécuritaire dans la région arabe, insistant sur l’importance de l’action arabe commune dans le renforcement des capacités des pays arabes, la préservation de la sécurité et la stabilité et la réalisation du développement durable, selon le communiqué conjoint.