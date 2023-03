BMCI à l’avant-garde de la finance durable au maroc

L’engagement de la BMCI en faveur d’une économie verte au Maroc se traduit par l’intégration de critères responsables dans l’ensemble de ses activités. Ce principe a tout naturellement été adopté en priorité pour les activités de financement et d’investissement, à travers l’instauration de règles d’intervention dans certains secteurs sensibles. Ces politiques intègrent des critères environnementaux et sociaux pour les décisions de financement et d’investissement dans des secteurs présentant de forts enjeux : déforestation, gestion de l’eau, émission de CO2, gestion des déchets, etc. Les risques sociaux sont également pris en compte afin de lutter contre le travail des enfants et le non-respect des droits de l’Homme.

La BMCI, à l’instar du groupe BNP Paribas, a pris des engagements notamment dans les secteurs des hydrocarbures non conventionnels, en arrêtant tout financement de projets dédiés au gaz et pétrole de schiste, mais aussi dans le secteur du charbon, pour lequel aucun nouveau projet de centrale électrique à base de charbon qui ne répond pas à certains critères, et toute nouvelle mine de charbon ne pourra être financée par la BMCI. La banque s’engage également à sortir totalement du secteur du charbon à l’horizon 2040.

Par ailleurs, la BMCI a exclu certaines activités qui ne pourront bénéficier ni de ses produits ni de ses services parce qu’elles présentent un impact majeur sur l’environnement ou la société. A titre d’exemple, nous pouvons citer la production de fibres d’amiante, le commerce de toute espèce ou produit animal ou végétal régulé par la convention CITES et qui ne serait pas autorisé par un permis CITES, ou les filets de pêche dérivants de plus de 2,5 km de long.

Une politique de crédits orientée critères ESG

Ces exclusions et politiques sectorielles servent de boussole à la BMCI pour, d’une part, écarter tout financement qui présenterait des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) importants et, d’autre part, accompagner les entreprises pour se rapprocher le plus des meilleurs normes et pratiques ESG de leur secteur en encourageant les financements à impact positif.

La BMCI s’est également fixée comme ambition d’accélérer la vitesse de croissance de ses encours de crédits respectant un certain nombre de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, en allant deux fois plus vite que les encours classiques.

A cet effet, la BMCI a mis l’accent sur la formation de l’ensemble de ses équipes aux sujets ESG. Cette formation s’appuie sur une plateforme de formation développée en interne, la Sustainability Academy, qui rassemble des supports de formations et capsules en learning pour comprendre et prendre conscience des enjeux ESG globaux et des solutions potentielles pour prendre en compte ces enjeux dans le cadre de leurs activités. La «Fresque du Climat», un atelier ludique de jeu de cartes pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, est également en cours de déploiement au niveau des différentes équipes de la banque.

Une taxonomie groupe est également en place pour définir avec précision les secteurs et transactions répondant aux objectifs de développement durable et guider la force de vente sur les financements à privilégier et mesurer l’évolution réalisée sur les financements à impact positif. Côté métier, les équipes travaillent sur le développement de l’offre de produits et services encourageant les financements en faveur de l’économie verte et de la décarbonation.

Les collaborateurs sont également embarqués dans cette démarche. A travers le programme de mécénat «1 Million Hours to Help», ils ont l’opportunité de «mentorer» des start-up engagées pour un monde plus durable et d’apporter des solutions concrètes aux problématiques liées au climat.

Enfin, le programme Help 2 Help, pour lequel la Fondation BMCI apporte une contribution financière à tout collaborateur engagé dans une association, a accompagné plusieurs collaborateurs dans des projets d’équipement en lampadaires solaires dans les régions rurales.

Une panoplie de solutions pour les investissements verts

L’évaluation ESG des clients de la BMCI permet à la force de vente d’instaurer un dialogue sur les sujets de transition énergétique avec ses clients et d’identifier ensemble des opportunités d’investissement dans l’économie verte. Ces investissements «verts» permettent, d’une part, une optimisation des coûts pour la société et, d’autre part, d’améliorer sa compétitivité à l’export au vu de la réglementation qui se renforce de plus en plus.

La BMCI propose plusieurs produits qui encouragent les investissements dans le green, comme par exemple le GEFF en partenariat avec la BERD. Ce dernier est un programme de la BERD dédié à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la gestion des ressources (eau, déchets, etc.). Le programme s’adresse aux entreprises privées engagées et les fait profiter d’un financement, d’une subvention et d’une expertise technique pour assurer la viabilité de leurs projets.

La BMCI offre également le produit Green Invest de Tamwilcom qui consiste à proposer un co- financement avec Tamwilcom pour les projets d’acquisition des biens matériels et/ou immatériels ainsi que des installations techniques pour les entreprises investissant dans l’économie verte.

Dernièrement, la BMCI a innové sur le marché en proposant un nouveau type de financement, le Sustainability Linked Loan (SLL). En effet, la BMCI est la première banque au Maroc à lancer un crédit SLL, qui est un crédit dont le coût évolue à la baisse en fonction de l’atteinte d’indicateurs clés de performance environnementale, sociétale et/ou de gouvernance.

La banque et son client s’accordent sur des indicateurs extra-financiers matériels et des objectifs d’évolution suffisamment ambitieux. Ces indicateurs seront mesurés annuellement par un auditeur externe indépendant pendant toute la durée du prêt. Si les objectifs sont atteints, le taux du financement sera revu à la baisse.

Comme indicateurs, nous pouvons citer par exemple la consommation en eau, les émissions de CO2, le taux de femmes dans l’effectif global et/ou dans les instances de gouvernance ou encore la notation extra-financière de l’entreprise…

L’intérêt du SLL est qu’il encourage les entreprises à être plus ambitieuses dans leurs objectifs de développement durable via la réduction du coût du financement sur la base de critères et objectifs prédéterminés. Il s’adresse également à toute entreprise, quel que soit son niveau de maturité ESG.

Une stratégie qui place le client au centre des préoccupations

Dans un marché bancaire en pleine mutation, la BMCI place aujourd’hui et plus que jamais le client au cœur de ses préoccupations en se mobilisant dans le cadre d’un vaste chantier de transformation de la banque avec des ambitions affirmées de redynamisation de l’activité commerciale, d’adaptation du modèle opérationnel et de déploiement d’une culture d’entreprise orientée résultat.

Dans ce contexte, la vision de la banque est de devenir la référence au Maroc pour les clients recherchant des prestations à forte valeur ajoutée, qui met à leur service l’expertise, l’exigence de qualité et de l’engagement du Groupe BNP Paribas.

Dans cette optique, la BMCI s’est fixé des objectifs visant, entre autres, à faire progresser son produit net bancaire à un rythme plus important que celui du marché, à faire progresser son Net Promoter Score, indicateur de mesure de la satisfaction client, en vue de faire partie des trois premières banques de la place en termes de satisfaction clients et à améliorer son mode de fonctionnement en promouvant l’agilité.