BMCE Capital dévoile les résultats son CAP’Tech

Après délibération, deux start-ups ont remporté le programme « CAP’Tech by BMCE Capital » : AIOX Labs et Semoa Togo. Les détails.

Dans le cadre de sa transformation digitale, BMCE Capital a lancé en septembre dernier, CAP’Tech, le premier programme d’innovation ouverte en banque d’affaires en partenariat avec « La Factory by ScreenDy ». Une initiative qui avait pour ambition de façonner avec l’écosystème de start-ups africaines des solutions pouvant améliorer l’expérience client, renforcer la collaboration interne et fluidifier les processus.

« CAP’Tech by BMCE Capital » a démarré par le lancement d’un appel à candidatures auprès de start-ups africaines et de la diaspora africaine suivi d’un roadshow de présentation à Casablanca, Abidjan et Tunis. Plus d’une centaine de start-ups, de différents pays africains, ont ainsi candidaté à ce programme.

Neuf start-ups du Maroc, Togo, Côte d’Ivoire et du Ghana avaient pris part à un bootcamp du 22 au 24 Novembre derniers, afin de co-créer avec BMCE Capital des solutions adaptées à des problématiques de la banque d’affaires.

Ainsi, les 9 start-ups ont pu présenter leurs solutions au top management de la banque d’affaires.

Après délibération, deux start-ups ont remporté le programme « CAP’Tech by BMCE Capital » :

• AIOX Labs, dont la solution basée sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle vise à améliorer l’efficacité et la rapidité de prise de décision interne à BMCE Capital.

• Semoa Togo, dont la solution permet de fluidifier les interactions avec les clients grâce à un canal de communication innovant.