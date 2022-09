Bio: nouvelle certification pour le Maroc

Le Maroc a obtenu le certificat d’admission de la norme biologique marocaine « BIO-MAROC » dans la famille des normes IFOAM – Organics International (OI) et ce, à l’occasion du Biofach-2022, Salon leader mondial de l’alimentation biologique (26-29 juillet 2022 à Nuremberg en Allemagne), indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.