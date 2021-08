Bin El Ouidane – Afourer : le taux d’avancement des travaux de la route est à 40%

Selon des derniers détails sur l’avancement du projet, le premier tronçon reliant Azilal à Bin El Ouidane sur une longueur de 25 KM pour un montant de 50 millions de dirhams (MDH) est à 80% pour les ouvrages d’art et d’assainissement et à 90% pour les travaux de terrassement. Les travaux d’asphaltage de 10 KM sur 25 KM seront menés à la fin d’octobre prochain.

Le deuxième tronçon reliant Bin El Ouidane à Afourer qui connaît d’importants travaux de terrassement à l’aide d’explosifs en raison du caractère rocheux du terrain, a été achevé sur une longueur de 29 KM dont 15 KM qui seront revêtus en goudron avant la fin de l’année.

D’un coût global de 72 millions de dirhams, les travaux d’élargissement et de renforcement du tronçon Afourer-Bin El Ouidane auront un impact certain sur l’activité socio-économique et touristique et permettront d’améliorer l’accessibilité de la région touristique de Bin El Ouidane, outre l’amélioration des indicateurs de la sécurité routière dans cette région.

Concernant le tronçon reliant Afourer à la RN8, les travaux de celle-ci comprennent l’élargissement de la route et le revêtement en goudron et la création de voies cyclables et la création de deux giratoires.