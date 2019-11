Bientôt des comptes en devises et en DH convertibles pour les Marocains résidents

Il s’agit d’une mesure emblématique de l’évolution des règles de «la relation du Marocain à la devise» que l’argentier du Royaume appelle de ses vœux. «Le but est d’avoir un régime beaucoup plus souple régissant la relation des particuliers avec la détention des devises», informe-t-il. Sur le plan pratique, ces comptes vont abriter au minimum la dotation touristique annuelle en plus d’un montant à décider, selon les cas, avec l’aval de l’Office des changes. Comme pour la dotation touristique, le montant à déposer sur ce compte sera indexé sur le revenu avec un plafond. Cette mesure rejoint le dispositif des actions de confiance qui devrait entre autres encourager les Marocains à rapatrier les avoirs liquides détenus à l’étranger. C’est une mesure à double objectif : assouplir la réglementation qui était jusque-là restrictive sur la détention des devises et ainsi supprimer certaines motivations derrière le contournement de la réglementation. De l’autre, permettre aux personnes en porte-à-faux avec la loi de régulariser leur situation.

«De cette manière, nous allons faire évoluer les règles et on espère que les comportements changent. En tout cas, il n’y aura plus aucun besoin de recourir à un compte en devises à l’étranger dans l’illégalité par rapport à la réglementation marocaine du moment que l’Office des changes le permet ici», explique le ministre. Il relève qu’au cas où les personnes concernées ne se manifestent pas volontairement pour déclarer leurs avoirs dans le cadre de la campagne, l’information parviendra de façon automatique à l’office dans le cadre des échanges de données, et l’Administration peut sévir sachant que les contrôles sont devenus plus contraignants et ciblés nN.D.