Bientôt cinq nouveaux tribunaux au Sahara, deux à Laâyoune et trois à Dakhla

L’Exécutif compte créer ces tribunaux dans le cadre de la nouvelle vision de gestion de la carte judiciaire du Royaume, conformément aux orientations royales visant la création d’une justice au service du citoyen et dans le cadre d’une réforme globale de la justice. Réforme qui s’appuie sur un référentiel et des standards et normes fondés sur le rapprochement des prestations de justice des citoyens dans l’ensemble des régions du Royaume. Il s’agit aussi de permettre aux citoyens de bénéficier d’une manière équitable des services de la justice et de leur faciliter l’accès à ces services, indépendamment de leur éloignement ou de leur proximité du centre, en prenant en considération le découpage administratif et régional du Royaume. La création de ces juridictions s’inscrit aussi dans le cadre du processus de développement que connaissent les provinces du Sud, en exécution de la stratégie du modèle de développement des provinces, dont le coup d’envoi a été donné en 2015. L’objectif étant de mettre en place des infrastructures dans le domaine de la justice de commerce spécialisée capable d’accompagner les investissements et les grands projets économiques, et d’une justice administrative spécialisée, de proximité et facile d’accès à tous, afin de veiller à l’application des garanties juridiques consacrées par la Constitution à l’ensemble des citoyens de ces provinces.