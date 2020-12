Béton Prêt à l’Emploi : L’Ambpe reconduit Mohammed Khalid Lahlou à sa présidence

Cette Assemblée a été tenue en mode hybride (à distance pour certains membres) car ce mode a été validé en AGO avant la survenue de la pandémie, ceci permettant le strict respect consignes de distanciation. L’Assemblée a vu la participation des dirigeants des plus importantes unités industrielles opérant dans le béton prêt à l’emploi, au Maroc.

Le Président de l’AMBPE a présenté les rapports moral et financier de l’AMBPE qui ont été approuvés à l’unanimité. Le Conseil d’Administration a également approuvé la reconduction de Mohammed Khalid LAHLOU en tant que Président.

Il a été également décidé de nommer Saad Dalil, Fayçal Diouri et Noureddine Labiad et Mohamed Tougy en tant que Vice-Présidents et Maxime Perrin, en tant que Trésorier.

Un plan d’action 2021 axé sur 3 objectifs, a été présenté et approuvé à l’unanimité :

1- Recruter plus d’industriels, notamment dans les régions, en favorisant l’adhésion dans le respect des réglementations fiscales, normatives et réglementaires.

2- Encourager la certification des centrales à béton en optant pour un niveau 1+, le niveau le plus élevé de conformité du marquage C م .

3- Contribuer à la sécurité sur les chantiers marocains par la formation des collaborateurs et intervenants des membres de l’AMBPE.

Par ailleurs, l’AMBPE a reconduit la convention de partenariat avec la start-up Welearn pour la vulgarisation des bonnes pratiques du béton et les deux partenaires, associés à l’École Hassania des Travaux Publics, lanceront le premier MOOC (Massive Open Online Course) courant 2021 sur le Béton pour favoriser un apprentissage large de ce noble produit.