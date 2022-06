Berrechid : Sadiki s’enquiert de l’état d’avancement des projets de développement agricole

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué vendredi 17 juin 2022, une visite de terrain au niveau de la province de Berrechid.

La visite a porté sur l’état d’avancement du chantier de la généralisation de la protection sociale aux agriculteurs au niveau de la Région, l’offre régionale et l’état d’avancement du chantier de l’entreprenariat des jeunes, la visite du Centre modèle de Conseil Agricole de Berrechid et présentation du programme de conseil agricole, ainsi que la visite d’un projet d’agrégation de producteurs de semences autour d’une unité de multiplication et de conditionnement des semences sélectionnées de céréales.

Généralisation de la protection sociale

Au niveau du Centre du Conseil Agricole de Berrechid, le Ministre a pris connaissance de l’état d’avancement du chantier de la généralisation de la protection sociale aux agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre des Orientations Royales.

Ce chantier constitue un levier majeur pour l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et de la population rurale. Elle constitue un facteur de contribution et d’accélération de l’accès d’une grande partie des ménages agricoles à la classe moyenne, l’un des objectifs majeurs de la stratégie Génération Green 2020-2030 dont le premier fondement donne la priorité à l’élément humain et à son développement.

La déclinaison de ce chantier au niveau de la région Casablanca-Settat s’appuie sur divers dispositifs de gouvernance, notamment un comité régional présidé par le Directeur Régional de l’Agriculture, qui a pour mission d’assurer la supervision, le suivi et la mise en œuvre du chantier de la protection sociale ; un comité régional au niveau de la direction régionale de l’agriculture chargé de la vérification des données des agriculteurs et la coordination avec le comité régional et les comités provinciaux. Ces derniers veillent sur l’actualisation des données des agriculteurs au niveau des bases de données disponibles (Registre National Agricole, Fonds de Développement Agricole, Assurance Agricole, liste des bénéficiaires de la distribution d’orge, le système national d’identification et de traçabilité « SNIT », …) en concertation avec les autorités locales.

La contribution des agriculteurs à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) se fera sur la base d’une catégorisation des agriculteurs (9 catégories), avec une cotisation allant de 117 DH à 1081 DH, sachant que 87% des agriculteurs au niveau de la Région se placent dans les catégories 1 et 2, dont les cotisations sont fixées à 117 DH et 153 DH respectivement.

Nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles

Dans le cadre de l’opérationnalisation du premier fondement de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » qui vise la valorisation de l’élément humain, notamment l’axe relatif à la création d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, le Ministre a pris connaissance de l’offre régionale en matière d’entreprenariat agricole et de l’avancement du chantier de l’entreprenariat des jeunes.

Il a visité le Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Agroalimentaires (CRJEA) de Berrechid, mis en place pour accompagner et appuyer les jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires porteurs de projets d’entreprenariat, en vue de leur offrir des débouchés générateurs de revenus et les accompagner à l’insertion professionnelle, en utilisant des mécanismes technologiques et numériques modernes.

Le centre accompagne les jeunes porteurs de projets pour le montage des projets, l’accès au financement et la mise en œuvre des projets sélectionnés. Il assure également la formation, l’information, le conseil spécifique et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs pour le marketing et la commercialisation des produits et ce, en étroite collaboration avec les acteurs du secteur.

La région Casablanca-Settat dispose d’infrastructures et de ressources humaines importantes pour assurer ce chantier consacré aux jeunes entrepreneurs agricoles, notamment à travers 6 antennes provinciales regroupant 12 ingénieurs et 10 techniciens répartis sur 11 Centres de conseil agricole, 6 Instituts spécialisés de formation professionnelle agricole et 4 arrondissements de développement agricole.

Centre modèle de Conseil Agricole de Berrechid

Le Ministre a visité le Centre modèle de conseil agricole de Berrechid et pris connaissance du programme de conseil agricole dans le cadre de la nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement, mis en place pour moderniser les exploitations agricoles et professionnaliser l’agriculture.

Ce centre est investi des missions d’encadrement des agriculteurs à travers notamment, la mobilisation des conseillers agricoles pour assurer l’accompagnement technique, la gestion, la comptabilité, la commercialisation et le marketing.

Le programme d’accompagnement et d’appui des jeunes entrepreneurs pour la période 2020-2021 a enregistré un bilan de 198 actions de conseil agricole au profit de 1772 bénéficiaires et permis de faire émerger 180 idées de projets et 48 plans d’action qui sont en cours d’étude. Le programme d’accompagnement technique pour la période 2021-2025 prévoit un accompagnement de 6600 idées de projets au niveau de la région et 760 plans d’action finançables.

Projet d’agrégation de producteurs de semences de céréales autour d’une unité de conditionnement

Le Ministre a visité une unité de multiplication et de conditionnement des semences sélectionnées de céréales. Il s’agit d’un projet d’agrégation de multiplicateurs de semences autour d’une unité de conditionnement de semences de céréales.

Le projet comporte une plateforme expérimentale de production et de multiplication des semences et une unité de conditionnement des semences sélectionnées de céréales. D’un investissement qui s’élève à 62,5 millions de dirhams (54% de l’agrégateur, 46% des agrégés), le projet agrège 96 agriculteurs opérant sur une superficie de 2 647 ha avec un objectif à terme de 4000 ha. L’unité assure une production moyenne annuelle de 12 000 tonnes dans un cadre contractuel avec des sociétés de commercialisation des semences certifiées, principalement la SONACOS, avec un objectif de production à terme, de 14 000 tonnes par an.

Ce projet d’agrégation a permis d’augmenter le rendement de 23,5 à 43,5 quintaux/hectare et d’améliorer le revenu des agriculteurs, passant de 3500 à 9000 DH/hectare.

La plateforme contribue au développement de variétés avec des qualifications adaptées aux conditions de production spécifiques à la région, veille au renforcement de la relation partenariale avec les acteurs de la filière de production des semences agréées, et contribue à la sécurisation des besoins nationaux en semences et variétés produites localement, pour contribuer à assurer la souveraineté dans ce domaine.

La région Casablanca-Settat dispose d’un portefeuille de 7 projets d’agrégation de céréales sur une superficie de 22 835 hectares au profit de 1 219 agrégés.