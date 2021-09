Berkane : Saisie d’importantes quantités de produits alimentaires stockés dans des conditions insalubres

Cette opération, qui vise à prémunir la santé publique, a été menée dans une unité industrielle située dans la région de Madagh, à 11 km de Berkane en direction de Saïdia, précise un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les fouilles effectuées ont permis la saisie de dizaines de barriques contenant près de 30 tonnes d’abats de bétail utilisés pour la préparation de saucisses, stockés dans des conditions ne respectant pas les normes de santé et de sécurité requises pour ce type de produits alimentaires, outre la saisie de matériels et produits de base servant à la production, à l’emballage, à l’assemblage et à la distribution de ces produits de consommation au niveau national.

Le propriétaire et tous les employés de l’unité industrielle sont actuellement soumis aux procédures de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, à l’effet de déterminer toutes les circonstances de la production et de l’écoulement de ces produits préjudiciables ou présumés nuisibles à la santé publique, précise le communiqué, ajoutant que la coordination se poursuit avec les services de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) et les autorités publiques compétentes pour fixer tous les dépassements sanitaires et juridiques commis.