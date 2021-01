Beni Mellal-Khénifra : un programme pour promouvoir le Développement Socioéconomique Inclusif dans la Région voit le jour

L’Ambassade Américaine, à travers l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), et en partenariat avec la Wilaya et le Conseil Régional de la Région de Beni Mellal-Khenifra a inauguré, ce jeudi 28 janvier, un programme de 18 million de dollars américains qui vise la promotion d’un développement inclusif, avec un focus sur la création d’opportunités économiques pour les femmes, les jeunes et les personnes avec handicape.

Le programme « Développement Socio-économique Inclusif dans la Région de Beni Mellal-Khénifra » (ISED) vise à soutenir la région dans la réalisation de ses priorités de développement à travers le renforcement d’une gouvernance participative et l’amélioration des opportunités de croissance économiques et de création d’emplois.

Ce programme ISED a été étroitement conçu entre l’USAID, la Wilaya, le Conseil Régional et les acteurs de la région, en adoptant une approche de co création en vue d’assurer une appropriation par la région du programme et de ce fait sa pérennité. La co création a permis d’identifier ensemble les priorités, les opportunités et les défis, et a permis de réfléchir ensemble sur les meilleures approches à tester, adapter et adopter pour assurer la réalisation de l’objectif principale du programme soit un développement régional fondé sur une plus grande inclusion et participation active des femmes, des jeunes, des personnes à besoins spécifiques et de la population rural.

ISED sera mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’USAID qui vise à soutenir le Maroc dans ses efforts d’accroitre sa prospérité et vient accompagner entre autres les efforts du pays dans la mise en place d’une régionalisation avancée.

L’enveloppe budgétaire accordée au programme ISED est de 18 millions de dollars américains sur une période de cinq ans (2021-2025). Le programme sera mis en œuvre par un consortium solide qui a été retenu après un processus sélectif. Le consortium est dirigé par Family Health International 360, et inclus FSVC/LixCap, l’Université de l’Etat du Mississippi et l’association locale AIDECA.