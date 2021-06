Béni Mellal : Début des travaux de la 1ère édition de la conférence internationale de la gouvernance digitale

Les travaux de la 1ère édition de la Conférence internationale de la Gouvernance digitale, ont débuté, mercredi à Béni Mellal, sous le thème « L’impact de la transformation digitale sur le management et l’organisation dans le secteur public et privé ».

Organisée par l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Béni Mellal relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) et le laboratoire de Génie des systèmes de Beni Mellal du 23 au 25 juin, la conférence internationale sur la gouvernance digitale est un forum international de haut niveau et une occasion idoine pour les scientifiques, les chercheurs, les facultés universitaires, les étudiants et les professionnels de l’industrie de débattre d’un grand nombre de problématiques digitales en vue d’échanger, de discuter, de présenter et de publier leurs récentes recherches.

Au niveau de l’enseignement supérieur, le projet de la digitalisation des universités est l’une des priorités du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui ambitionne de participer à la promotion des compétences numériques au sein des établissements universitaires.

Et c’est dans ce sillage que l’Université Sultan Moulay Slimane érige en piédestal ce projet de grande envergure qui est devenu, par excellence, le meilleur moyen de participer à la promotion des technologies de l’information et de la communication afin d’en faire la pierre angulaire du développement de la recherche scientifique et de la formation.

L’USMS a, en un temps record, concrétisé la stratégie de la digitalisation au niveau du bureau d’ordre de la présidence de l’USMS, relevant du service Ressources humaines, des archives et de la signature électronique ainsi que de l’application E-concours développée par le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique-Direction des ressources humaines .

A cet effet, les chercheurs marocains et étrangers présenteront leurs travaux de recherche par rapport aux différentes démarches et stratégies digitales utilisées dans le secteur public et privé qui ont pour but d’innover en management et en organisation.

Cette dimension internationale donnera l’occasion aux participants d’échanger sur les pratiques suivies ici et ailleurs et de converger les bonnes idées permettant d’améliorer la démarche managériale digitale. Sous forme d’ateliers et de tables rondes, cette conférence sera aussi l’occasion de rassembler différents acteurs socioéconomiques nationaux pour débattre et partager leurs expériences et visions sur la transformation digitale au Maroc.