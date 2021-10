Bâtiments à haute performance environnementale : Ewane Assets triplement certifiée

Dans le cadre de l’aboutissement de ce projet, une cérémonie s’est tenue ce vendredi 15 Octobre à Casablanca, à l’occasion de la remise, par Certivéa à Ewane Assets, d’une triple certification-labellisation. Il s’agit dans un premier lieu de la Certification HQE (Haute Qualité Environnementale, ensuite du Label BBCA (Bâtiments Bas Carbone) et dans un troisième temps de la Pré-attestation Ready to OsmoZ : Passerelle vers le label OsmoZ, Ready to OsmoZ valide les performances atteintes sur les thématiques de bien-être et de santé des occupants, dans le cadre de la Certification HQE.

Omar Elyazghi, Directeur Général de CDG Développement, a déclaré à ce propos que « dans le cadre de notre stratégie de développement durable et d’amélioration de la compétitivité de nos actifs, nous avons réalisé des bâtiments éco-responsables, bénéficiant d’une conception bas carbone, inédite au Maroc. Cela nous amène à favoriser l’introduction de solutions innovantes et de méthodes de construction en faveur de la transition énergétique, tout en contribuant à la préservation de l’environnement. »

Quant à Rachid El Alaoui, Directeur Général de Ewane Assets, il a souligné que « l’obtention de cette triple certification est une belle réussite collective, traduisant aussi bien la mobilisation et l’engagement des équipes de Ewane Assets, que celles de Certivéa ».

Par ailleurs, Patrick Nossent, Président de Certivéa a souligné à son tour que « la Certification HQE s’impose une fois de plus comme un standard de la construction durable au Maroc. Ewane Assets va plus loin et s’engage de plus dans la recherche de la labellisation BBCA pour réduire son impact carbone et Ready to Osmoz, pour une meilleure qualité des cadres de vie au travail. Certivéa est très fier d’accompagner les pionniers du développement durable dans le Royaume. »