Bassin hydraulique de Sebou: un taux de remplissage des barrages de 55%

Les précipitations enregistrées au niveau du bassin de Sebou entre le 1er septembre et le 14 décembre 2021 sont estimées en moyenne à 72 mm et les apports en eau enregistrés au cours de la même période au niveau des barrages du bassin s’élèvent à 70 millions m3, dont environ 50% au niveau du barrage Allal Al Fassi à la province de Sefrou, précise la même source.

Le volume d’eau stockée actuellement au niveau des retenues des barrages du bassin du Sebou est de l’ordre de 3,65 milliards m3, précise l’ABSH, ajoutant que ce volume va permettre d’approvisionner en eau potable l’ensemble des villes et centres qui sont alimentés à partir des barrages et assurer l’irrigation au niveau du bassin de Sebou, notamment au niveau des périmètres irrigués de la grande hydraulique du Gharb.

Le bassin de Sebou est l’un des plus importants bassins hydrauliques du Royaume avec des activités agricoles importantes sur plus de 1,8 million d’hectares, dont 357.000 ha irrigués, outre l’industrie agroalimentaire constituée de l’huile d’olive (60% de la production nationale) et du sucre (50%).

Il couvre une population de 6,2 millions d’habitants, dont près de 50% urbaine, répartie sur 84 centres urbains, dont Fès, Meknès, Taza, Khémisset, Sidi Kacem et Kénitra.