Banques : variation modérée du besoin en liquidité en février

Le marché monétaire est resté globalement équilibré en février 2022 et n’a pas enregistré de tensions notables, avec une variation modérée du déficit de liquidité des banques, selon la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

« Le déficit de liquidité des banques a enregistré une variation modérée, bénéficiant des interventions accommodantes de Bank Al-Maghrib pour l’injection de la liquidité dont le volume s’est établi en moyenne hebdomadaire à 74,2 milliards de dirhams (MMDH), soit un niveau avoisinant celui enregistré le mois dernier (74,9 MMDH) », précise la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances dans sa note de conjoncture de mars 2022.

Les interventions de la Banque Centrale ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours sur appels d’offre (31,9 MMDH), les opérations de pensions livrées (22,4 MMDH) et les prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME (19,9 MMDH).

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), celui-ci se maintient, depuis le 18 juin 2020, en évolution quasi-stable, alignée sur le taux directeur à 1,5%.

S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a enregistré une légère hausse par rapport au mois précédent de 0,8% pour atteindre 4,3 MMDH en février 2022.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, le taux moyen pondéré global a enregistré une hausse, en glissement trimestriel, de 9 points de base pour atteindre 4,44% au quatrième trimestre 2021, après une légère augmentation de 3 pb au T3-2021. Cet accroissement a concerné les taux des crédits de trésorerie (+11 pb à 4,11%) et à l’immobilier (+10 pb à 4,82%), alors que ceux des crédits à l’équipement et à la consommation ont reculé respectivement de 23 pb et 4 pb à 4,56% et 6,47%.