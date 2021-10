Banques : Les dépôts augmentent de 7,2% à fin août

Les dépôts auprès des banques ont enregistré à fin août 2021 une hausse annuelle de 7,2% pour s’établir à 1.030,8 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du tableau de bord « Crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM).

Pour leur part, les dépôts des ménages se sont établis à 772,6 MMDH, en hausse annuelle de 4,6% avec 186 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger, tandis que les dépôts des entreprises privées ont progressé de 10,9% pour atteindre 155,5 MMDH à fin août, relève la Banque centrale.

En outre, les taux de rémunération des dépôts à terme à 6 mois et de ceux à 12 mois ont enregistré, à fin août 2021, des baisses de 16 points de base (pbs) et de 4 pbs pour s’établir respectivement à 2,25% et à 2,54%. Pour les comptes d’épargne, leur taux minimum de rémunération a été fixé à 1,03% pour le deuxième semestre 2021, soit un repli de 24 pbs par rapport au semestre précédent, note BAM.