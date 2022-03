Bank Of Africa : 14 000 jeunes porteurs de projets accompagnés en 2021

Le groupe Bank Of Africa (BOA) a accompagné près de 14 000 jeunes et porteurs de projet en 2021, dans le cadre de son engagement pour le soutien de l’entrepreneuriat.

Ainsi, BOA a sensibilisé 13 000 jeunes et porteurs de projet, formé 900 très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et incubé une cinquantaine de start-ups, précise le groupe dans un document sur ses résultats annuels au 31 décembre 2021.

La Banque fait aussi état de la concrétisation de partenariats effectifs avec les principales institutions publiques, parmi lesquelles une dizaine de centres régionaux d’investissement (CRI), les plateformes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les autorités territoriales et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC).

Pour ce qui est des produits « Oxygène » et « Relance » depuis 2020, plus de 13 600 dossiers ont été traités pour un montant global de décaissement de 8 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021.

Le groupe a aussi poursuivi l’accompagnement de la dynamique commerciale du programme « Intelaka » avec plus de 3.700 dossiers accordés pour 628 millions de dirhams (MDH).

L’année 2021 a été également marquée par le lancement de différents produits dédiés aux PME/TPE, à savoir les programmes « Istitmar », « Tatwir Croissance Verte », le crédit « Cap Bleu 2021 », la nouvelle solution « Green Value Chain by BOA », ainsi que la nouvelle version de la solution « Cap Energie ».

Par ailleurs, le groupe a renforcé son offre digitale pour une meilleure expérience client, en enrichissant ses services de BMCE Direct et de l’Agence Directe de nouvelles fonctionnalités pour une expérience client davantage simple, fluide, complète et sécurisée et ce, dans la continuité de la stratégie de digitalisation de la Banque.

BOA a aussi consolidé la nouvelle plateforme de crédit en ligne « Crédit DABA » avec un parcours de souscription complètement digitalisé, et enrichi la plateforme Crédit Business Online, dédiée aux Entreprises et TPE, d’un site Web accessible et adaptable à tous les appareils.

Il s’agit, en outre, du développement de la plateforme digitale de BMCE EuroServices, « DABA Transfer », première application mobile marocaine pour le transfert d’argent en ligne depuis l’Europe et ce, au niveau de trois pays et en trois langues (Français, Italien et Espagnol).