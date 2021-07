Bank Al-Maghrib : Un nouveau tableau de bord sur les statistiques des comptes bancaires

En plus des informations détaillées sur les comptes bancaires (type de compte, nature…), le TdB fournit plusieurs ventilations sur la population bancarisée (âge, genre, nombre de personnes ayant ouvert un compte pour la première fois…) et sur l’indicateur de suivi de la bancarisation au Maroc « taux de détention des comptes bancaires », indique BAM dans un communiqué . Le nouveau document est défini, conformément aux meilleures pratiques internationales, comme étant le rapport entre le nombre de personnes résidentes au Maroc ayant au moins un compte bancaire actif et la population résidente adulte (âgée de 15 ans et plus), précise BAM.

Le TdB est publié à une fréquence semestrielle et pourra être consulté sur le portail Internet de Bank Al-Maghrib au niveau de la rubrique : « Publications, Statistiques et Recherche » – « Documents d’information et de statistiques ». A noter qu’un document de référence explicitant les aspects méthodologiques d’élaboration de ces statistiques est également disponible au niveau de la même rubrique, conclut le communiqué.