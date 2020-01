Bank Al-Maghrib adhère à la Banque des Règlements Internationaux

« La Banque des Règlements Internationaux (BRI) envisage d’élargir sa composition et de renforcer ses actions de coopération dans le cadre de sa mission en tant que forum de coopération internationale et de groupement de Banques Centrales et d’autorités financières », selon la même source.

« A cet effet, le Conseil d’administration de la BRI a décidé de coopter les Banques Centrales du Koweït, du Maroc et du Vietnam pour adhérer à la BRI », lit-on dans le communiqué, ajoutant que cette expansion, la première en son genre depuis 2011, permettra de porter à 63 le nombre de membres de la BRI.

Le Président du Conseil d’administration de la BRI, Jens Weidmann, s’est félicité de cette décision et a déclaré qu’ »en étendant régulièrement sa composition, la BRI s’assure que sa base de membres demeure conforme au profil global de l’institution et à son mandat visant à promouvoir la stabilité monétaire et financière dans le monde ».

(Avec MAP)