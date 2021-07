Balance des paiements : Allégement du déficit du compte des transactions courantes de 62,3% en 2020

Cette évolution s’explique, d’une part, par l’allègement des déficits enregistrés au titre des échanges de biens et des revenus primaires à concurrence de 43 MMDH et 5 MMDH respectivement et, d’autre part, par l’amélioration de l’excédent des revenus secondaires à hauteur de 8 MMDH, précise l’Office dans son rapport annuel 2020 sur la balance des paiements et position extérieure globale du Maroc.

Ledit rapport fait également ressortir que ces évolutions ont été partiellement contrebalancées par le repli de l’excédent des services de 29,5 MMDH suite à la chute des recettes voyages.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, le volume des transactions courantes s’est établi à 915,5 MMDH en baisse de 13,8% sous l’effet combiné de la baisse des recettes courantes (-60 MMDH) et des dépenses courantes (-86,4 MMDH).