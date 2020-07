Baisse de 15,9% du flux des IDE à fin mai (Office des Changes)

Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint plus de 7,23 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020, en baisse de 15,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.