Aziz Rebbah se recycle dans l’associatif

L’assemblée générale constitutive de l’association Al Moubadara « la Patrie d’abord et toujours », lancée par l’ancien ministre du PJD s’est tenue, samedi à Rabat.

Dans une déclaration à la MAP, le président élu de l’association, Aziz Rebbah, a indiqué que l’association « est indépendante, impartiale, non partisane et ne le sera jamais », mettant en avant ses fondements basés sur les constantes nationales, l’intégrité et la compétence.

En mai dernier, le ténor de la formation islamiste et ancien ministre les gouvernements de Benkirane et Othmani avait annoncé avoir mis fin à ses responsabilités partisanes et avoir quitté le conseil de la ville de Kénitra, dont il a été le président pendant deux mandats.

Aujourd’hui, il se recycle dans l’associatif à travers cette association qui « aspire à soutenir les grands défis du pays et à les défendre au niveau national et international, tout en contribuant au renforcement du rayonnement national à tous les niveaux culturels, politiques et économiques ».

Selon ses initiateurs, le programme d’action de l’association couvre plusieurs domaines, dont la diplomatie parallèle, la défense des intérêts nationaux, le développement spatial et durable, la préservation des ressources naturelles, le tourisme et l’artisanat.