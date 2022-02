Aziz Akhannouch préside les travaux du comité de pilotage pour l’opérationnalisation du chantier de protection sociale

Lors de cette réunion, M. Akhannouch a rappelé, dans son allocution, les Hautes Instructions Royales contenues dans le Discours Royal à l’occasion de l’ouverture de l’année législative octobre 2020, dans lequel SM le Roi Mohammed VI a appelé à la généralisation de la couverture médicale à l’ensemble des Marocains d’ici fin 2022, et à l’implication du gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet conformément à l’échéancier fixé, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement

Le Chef du gouvernement a donné ses directives aux ministres et au directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), afin de mener des campagnes de promotion et de sensibilisation pour garantir l’implication rapide des citoyens dans ce chantier Royal, au vu de son impact positif sur la protection de la santé des citoyens et la garantie de leur droit d’accès aux soins, ajoute le communiqué. Au cours de son allocution, M. Akhannouch a également salué le travail colossal accompli jusqu’à présent, l’Exécutif ayant veillé à accélérer le parachèvement de l’arsenal juridique pour l’implémentation du chantier Royal relatif à la protection sociale. Le Chef du gouvernement a souligné que 14 décrets ont été approuvés, ce qui permettra à 11 millions de travailleurs non salariés et à leurs ayants droit de bénéficier du régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), qui comprend les frais de consultation médicale, des médicaments, d’hospitalisation et de traitement, ajoutant que quatre nouveaux décrets sont en cours de finalisation, lesquels concernent particulièrement les artistes, les journalistes et les personnes œuvrant dans le transport et le tourisme. Cette rencontre, deuxième du genre organisée depuis l’installation de l’actuel gouvernement, a été l’occasion de présenter les chantiers liés à la protection sociale et d’examiner les moyens de leur développement, tels que l’élargissement de la couverture sanitaire à tous les Marocains, la gouvernance du système de protection sociale et la réhabilitation des établissements de protection sociale.

Ont pris part à cette réunion la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fattah Alaoui, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, et le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik.