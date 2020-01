Aza Forum, la deuxième édition à Tiznit

Outre une conférence nationale sur «la culture et la langue amazighes et l’enjeu de l’institutionnalisation», cette édition comporte également un atelier sur «les moyens de la mise en œuvre de l’officialisation de l’amazigh au sein des collectivités territoriales» avec la participation des élus locaux. A l’instar de la première édition tenue en octobre 2018 à Chtouka-Ait Baha, celle de cette année verra la participation d’hommes politiques d’académiciens, de chercheurs universitaires, d’artistes, d’acteurs de la société civile et des gestionnaires de la chose publique. Le RNI s’était engagé pour perpétuer cette manifestation en tant que rendez-vous annuel pour faire le point sur le processus de mise en œuvre du statut officiel de la langue amazighe et de son intégration dans la vie publique.