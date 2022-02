« Awrach » : lancement de la 2e phase, 28 provinces et préfectures ciblées

Le comité stratégique du programme « Awrach » a lancé, mardi, la deuxième phase du programme, avec 28 provinces et préfectures cibles. Le lancement de cette deuxième phase a été donné lors de la deuxième réunion du comité, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et qui a été consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la première phase du programme au niveau de dix provinces, indique le département du Chef de gouvernement dans un communiqué.

Il intervient en application de la circulaire du Chef de gouvernement n° 03/2022 relative à la mise en oeuvre du programme de création de 250.000 emplois directs dans des chantiers provisoires au cours des années 2022 et 2023, relève la même source.

Après avoir mis en exergue l’avancement enregistré au niveau de la mise en œuvre du programme dans les premières dix provinces, poursuit le communiqué, le comité a entamé le lancement de la deuxième phase au profit des 28 provinces et préfectures ciblées, à savoir Al Hoceima, Chefchaouen, Ouazzane, Guercif, Jerada, Boulemane, Taounate, Moulay Yaacoub, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khénifra, Berrechid, Sidi Bennour, Chichaoua, Essaouira, Rhamna, Youssoufia, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Chtouka-Aït Baha, Tata, Sidi Ifni, Smara, Tarfaya, Tiznit, Taourirt.