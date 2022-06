Avec 1 MMDH d’investissements, Anouar Invest renforce sa position sur le marché

Le Groupe Anouar Invest renforce sa position de leader sur le marché via plusieurs projets d’envergure, dont le coût global d’investissement est de 1 milliard de DH.

Axée depuis ses débuts sur une offre répondant pleinement aux besoins des consommateurs, le groupe Anouar Invest n’a cessé d’innover dans ce sens, indique un communiqué du groupe, ajoutant que la holding qui concentre des dizaines de filiales et plus de 4000 collaborateurs, se positionne en tant qu’acteur entrepreneurial important du paysage national.

Un statut que le groupe, qui parmi l’un des plus grands opérateurs dans l’agro-industrie, doit à son ambitieuse stratégie et à des efforts permanents en développement de ses marques. En 30 ans de présence sur le marché, Anouar Invest a veillé à ne proposer que des marques phares, souligne la même source.

Dans un contexte où l’industrie a été malmenée par la crise économique liée au Covid, le groupe s’inscrit dans une dynamique de croissance en réalisant des investissements qui lui permettront d’amorcer un nouveau cycle de développement.

Fort des résultats réalisés, le groupe continue sa croissance organique tout en apportant une valeur ajoutée dans ses secteurs d’activité. Une orientation qui justifie aujourd’hui le lancement de différents projets par le groupe, afin d’élargir son éventail de produits inédits.

Le premier concerne l’extension de son usine de production de biscuiterie Best Biscuits Maroc. D’un montant global de 350 MDH, cette structure permettra la création de 700 emplois directs.

D’autres chantiers ont été initiés en 2022, notamment en marge de ces travaux pour un investissement total de 652 MDH et concernent les marchés de la chocolaterie avec Golden Chocolate avec un investissement de 100 MDH et 150 emplois, de la fromagerie avec Modern Cheese Farm et Universal Cheese Company pour un total de 152 MDH d’investissement et 179 emplois prévus, et de la levure boulangère avec American Yeast Company (400 MDH d’investissement et 250 emplois). Les filières précitées ainsi que l’unité de production constituent un investissement global de 1 MMDH.