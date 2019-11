Autoroutes : Circulation suspendue sur le tronçon entre Larache et Moulay Bousselham

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les clients-usagers de l’autoroute Rabat-Tanger que la circulation sera suspendue provisoirement, mercredi de 00H à 04H du matin, sur le tronçon autoroutier entre l’échangeur de Larache et l’échangeur de Moulay Bouselham.

Cette suspension intervient suite aux travaux de pose d’une passerelle métallique pour piétons au niveau du PK 121+836 entre les échangeurs respectifs de Larache et Moulay Bouselham, a indiqué ADM dans un communiqué.

Dans ce sens, les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination de Tanger sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Moulay Bouselham et d’emprunter la Route nationale N°1, puis rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Larache, précise le communiqué.

Les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Tanger et à destination de Rabat doivent, quant à eux, quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Larache et emprunter la Route nationale N°1, puis rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Moulay Bouselham, a fait savoir la même source.

ADM a procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et « s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière », lit-on au communiqué.

Pour plus d’informations, les usagers de l’autoroute sont invités à contacter le centre d’appel au numéro 5050 ou à consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané et à voir les liens en bas de page.

Le réseau autoroutier géré par ADM comprend 1.800 kilomètres d’autoroutes, empruntés quotidiennement par plus de 400.000 véhicules et capte un quart de la circulation totale du pays.

(Avec MAP)