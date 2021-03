Automobile : Hausse des ventes de 6,23% à fin février

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers s’est établi à 24.221 unités, en progression de 5,34% par rapport à fin février 2020, tandis que celui des véhicules utilitaires légers s’est chiffré à 3.225 unités (+ 13,4%).

La marque Dacia occupe toujours la première marche du podium des voitures particulières, avec une part de marché de 29,23%, soit 7.081 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+1,33%), suivie de Renault qui a écoulé 3.119 nouvelles unités (part de marché 12,08%), de Hyundai (2.068 unités et 8,54% en part de marché) et de Peugeot (1.785 véhicules et part de marché de 7,37%). En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont bondi de 52,38% à 704 unités, soit une part de marché de 21,83% sur la période, devançant Ford (406 immatriculations et une part de 12,59%) et Mitsubishi (341 unités et 10,57%).

S’agissant des ventes des voitures « Premium », Audi a écoulé 547 unités à fin février 2021, soit une part de marché de 2,26%, suivie de BMW avec 423 unités (1,75%) et de Mercedes avec 440 véhicules (1,82%).

Sur le seul mois de février, le nombre des nouvelles immatriculations s’est établi à 14.111 unités, en hausse de 5,84% par rapport au même mois une année auparavant. La répartition par segment fait ressortir une hausse des VP de 6,25% à 12.542 unités et des VUL de 2,62% à 1.569 unités.

(Avec MAP)