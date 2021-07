Automobile: Africa Motors lance une voiture électrique chinoise au Maroc

C’est une occasion pour Africa Motors et DFSK de révéler leur ambition de conquérir le marché automobile africain. Objectif déclaré: promouvoir la réforme de l’énergie automobile, et créer une vie mobile intelligente.

Grâce à son partenariat avec le groupe Auto Hall, que la joint-venture Dong Feng Sokon (DFSK) étend son engagement en faveur de la création d’une vie mobile intelligente. En inaugurant son Africa Marketing & Service Center à Casablanca, le groupe chinois et son partenaire Africa Motors comptent investir le marché africain avec une offre automobile que les deux partenaires veulent tournée vers l’avenir. « Aujourd’hui, notre coopération stratégique avec notre partenaire chinois DFSK franchit une étape importante avec, d’une part, l’inauguration d’ Africa Marketing and Service Center, qui constitue une installation modèle de la marque DFSK et contribue à tisser un lien entre la base DFSK Maroc et le reste des distributeurs en Afrique pour la vente, le service et la formation. D’autre part, cet événement est tout aussi important puisqu’il s’agit du lancement en avant-première au Maroc de la gamme de la voiture électrique SERES. C’est pour nous une fierté d’avoir été choisi par DFSK afin de préparer la transition technologique et l’avenir de sa voiture électrique SERES, faisant ainsi de Casablanca une plateforme régionale », affirme M. Abdellah El Mouadden, Directeur général d’Africa Motors.