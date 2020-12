Audiovisuel : des parlementaires appellent à la révision du modèle économique des chaînes du pôle public

Cet appel a été lancé lors d’une réunion de la Commission du contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants pour la discussion d’un exposé précédemment présenté sur la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et SOREAD 2M, en présence du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports Othman El Firdaouss, du PDG de la SNRT Faycal Laaraichi, et du directeur général de SOREAD 2M Salim Cheikh.

A cette occasion, les députés ont insisté sur la nécessité d’agir en vue de faire émerger un pôle audiovisuel public unifié en mesure de consolider les principes de bonne gouvernance et l’efficience dans la gestion. Ils ont également appelé à renouer avec les contrats-programmes des chaînes du pôle public avec l’État, lesquels n’ont pas été renouvelés depuis 2012, tout en déplorant l’absence d’une commission de visionnage des programmes.

Se demandant à quel point les taux d’audience des chaînes du pôle public reflètent la satisfaction et les aspirations des citoyens, les parlementaires ont d’autre part souligné l’importance de la transformation numérique en tant que levier de professionnalisation et appelé à promouvoir l’équité spatiale en matière d’accès aux services et d’investissement dans les infrastructures de diffusion numérique.

Ils ont en outre attiré l’attention sur les défis liés à la lutte contre les fake-news, se félicitant des efforts déployés par les médias publics pour hisser techniquement et professionnellement la performance de la scène audiovisuelle en dépit du manque de moyens, les appelant à élaborer une stratégie claire et bien définie en matière de TV et de Radio.

Par la même occasion, M. El Firdaouss a affirmé que son département œuvre de concert avec le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration pour la restructuration financière du pôle public, soulignant à cet égard les efforts importants déployés par le ministère de l’Économie en vue de mener à bien un tel processus.

En effet, après l’achèvement de la restructuration financière du pôle public, il sera dès lors possible de soulever la question de la mise en place d’un pôle audiovisuel public unifié, a relevé le ministre. Répondant aux interventions des députés, M. Laaraichi a de son côté mis l’accent sur la stratégie qui encadre l’action des chaînes du pôle public à tous les niveaux, y compris la transformation numérique, notant que cette stratégie est en constante évolution.

Il a à cet égard fait observer que la SNRT fonctionne sans contrat-programmes depuis 8 ans et que son budget d’investissement demeure inchangé depuis l’an 2000. Selon lui, le principal défi pour les médias publics n’est autre que celui de faire face aux mutations technologiques et à la transmission d’information via internet, en plus des moyens d’attirer davantage de téléspectateurs et de renforcer leur confiance.

De son côté, M. Cheikh a souligné qu’un nouveau format du journal télévisé sera lancé avant la fin de l’année, façonné à l’image d’un magazine quotidien dans l’objectif d’aller au-delà de l’approche classique en la matière, tout en y invitant plus d’experts et analystes.

L’objectif des bulletins d’information consiste à analyser et à donner plus d’éclairage sur l’actualité, a-t-il dit, soulignant que cinq nouveaux bulletins d’information seront lancés avec l’adoption d’une diffusion haute qualité (HD) dès l’année prochaine.

