Attijariwafa bank : Une mission multisectorielle réussie au Congo

Le Club Afrique développement du groupe Attijariwafa bank et le Crédit du Congo ont organisé les 29 et 30 septembre à Brazzaville une mission multisectorielle autour du thème «Plan national de développement 2022- 2026, un vivier d’opportunités et de création de valeurs: Focus sur l’agro-industrie».

Près de 250 participants, entreprises, officiels et institutionnels ont fait le déplacement. Près de 500 entreprises du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, d’Égypte, de Côte d’Ivoire et du Gabon ont également suivi la Conférence en direct via les plateformes en ligne, francophone et anglophone.

Dans ce cadre, les participants ont pu débattre des opportunités qu’offrent les multiples branches du secteur de l’agriculture au Congo, l’un des piliers majeurs du plan national de développement 2022-2026, porté par le ministère du plan, des statistiques et de l’intégration régionale. Plus d’une centaine de rendez-vous d’affaires structurés entre les chefs d’entreprises et les responsables gouvernementaux ont été enregistrés dans l’agro-industrie, les énergies, le BTP, le conditionnement et les IMME.

Engagement du Crédit du Congo, Filiale du groupe Attijariwafa bank, à accompagner les investisseurs dans le domaine de l’agro-industrie

Concrétisant son engagement à accompagner les investisseurs dans le cadre du PND 2022-2026 en général et en particulier les investisseurs et projets de l’écosystème de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, le Crédit du Congo a signé à cette occasion deux importants protocoles d’accord.

Le premier avec l’Agence pour la Promotion de l’Investissement (API), Instance du Ministère de l’Industrie. Le second, a été signé avec la Fédération de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de l’Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo.