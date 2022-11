Assurances : L’ACAPS élue à la vice-présidence du Comité exécutif de l’IAIS

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a été élue, jeudi à Santiago au Chili, à la vice-présidence du Comité exécutif de l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS), en charge des marchés émergents et des économies en voie de développement (EMDE).

L’ACAPS, élue en la personne de Siham Ramli, directrice de la communication et des relations internationales, succède ainsi à l’Autorité de supervision de l’Afrique du Sud, indique l’ACAPS dans un communiqué.

Le mandat de vice-présidence de l’Autorité consistera notamment à coordonner les projets et activités de l’IAIS avec les membres EMDE. Il s’agira également de promouvoir leur inclusion au sein des activités et de la gouvernance de l’IAIS.

L’ACAPS participe de manière active aux travaux l’IAIS, affirme le communiqué, notant qu’elle est membre du Comité exécutif, représentant la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), membre du Comité d’Audit et des Risques ainsi que du Comité d’implémentation et d’évaluation.

Organisme normalisateur du secteur des assurances à l’échelle internationale, l’IAIS définit les normes applicables à la supervision, aux opérateurs et au fonctionnement des marchés des assurances. Elle aide également à leur implémentation et leur mise en œuvre auprès des différentes juridictions membres. L’IAIS est membre du Financial Stability Board.