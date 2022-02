Assurances : Hausse des primes émises de 10% en 2021

Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint près de 50,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, en hausse de 10% comparativement à 2020, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

La branche « Vie » a progressé de 11,7% à 22,8 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 8,6% à 27,5 MMDH, ressort-il des statistiques mensuelles de décembre 2021 publiées par l’Autorité.

Au niveau de la branche « Vie », les segments « Épargne-dirhams », « Décès » et « Épargne-support unités de compte » ont marqué respectivement des hausses de 11,3%, 10% et 19,8%.

Dans la branche « Non vie », l’Autorité fait également état d’une hausse des primes des « Risques techniques » de 44,6% à 251,1 millions de dirhams (MDH). Par ailleurs, les primes de l' »Automobile » se sont établies à plus de 12,89 MMDH à fin décembre, en hausse de 7,8%, et celles émises dans le cadre de l’assurance « Accidents corporels », se sont chiffrées à plus de 4,74 MMDH (+7,5%).

Sur le seul mois de décembre 2021, l’ACAPS fait état d’une baisse des primes de 0,8% à 3,7 MMDH. Les primes « Vie » ont baissé de 12,4% à 1,74 MMDH alors que les primes « Non Vie » ont augmenté de 12,7% à 1,92 MMDH.