Assurance Inclusive : RMA lance un nouveau bouquet de produits

Dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière, RMA apporte sa pierre à l’édifice en lançant une nouvelle gamme de produits en matière d’Assurance Inclusive. D’après un communique de la compagnie, celle-ci ambitionne d’offrir les solutions assurantielles adossées aux produits bancaires inclusifs et aspire à donner accès à la couverture d’assurance à une plus large frange de la population marocaine.

De par un ciblage plus étendu, cette nouvelle offre vient compléter la couverture de l’assurance classique, dont elle se distingue par une tarification accessible à toutes les catégories socio-professionnelles, une souscription simplifiée, des exclusions limitées et une indemnisation rapide sans modalités contraignantes.

Parmi les catégories spécialement ciblées par ces nouvelles offres, les femmes, la population rurale, les personnes âgées ainsi que les jeunes de moins de 25 ans qui occupent une place prépondérante.

En outre, les produits lancés par RMA concernent aussi bien le segment des « Particuliers » par le biais de l’assurance santé, de base, complémentaire et hospitalisation, le décès, capital au profit des ascendants et descendants, l’épargne, l’individuelle accidents et les multirisques habitation

Le segment des « Professionnels » constitué de « TPE », « d’Autoentrepreneurs » et de « Startups » ne sont pas en reste. Par ailleurs, et dans la perspective de garantir une large distribution de ses produits couvrant les régions les plus reculées du Royaume, RMA s’appuie sur les synergies avec le groupe FinanceCom, notamment le réseau Bank of Africa et ses filiales qui s’étend sur l’ensemble du territoire marocain.

À travers cette initiative, la compagnie se donne les moyens pour participer à rendre accessible l’assurance à tous les citoyens, confirmant ainsi sa volonté de contribuer, en tant qu’acteur de premier plan, à la mise en œuvre des conditions d’émergence d’une véritable politique nationale permettant de garantir à tous, l’accès équitable aux différentes formes de financement.