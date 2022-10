Assises de l’AUSIM : Plus de 1.200 experts en digital au rendez-vous

Après 3 ans d’absence à cause du Covid-19, les Assises de l’AUSIM reviennent en force. Le thème de la 6e édition est lié à la Digital Nation. L’événement a connu la participation de Ghita Mezzour, ministre chargée de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative.

Plus de 1.200 experts en digital ont fait le déplacement à Marrakech pour assister à la 6e édition des Assises de l’AUSIM placée sous le thème «Digital Nation Unleash the Potential» et qui prendront fin le vendredi 28 octobre. Après une absence de trois ans à cause du Covid-19, cet événement phare de l’écosystème digital au Maroc, organisé par l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), a connu une forte affluence. «Je suis fier et heureux de la tenue de ce grand événement et la qualité des participants. L’AUSIM continue à lever les débats sur le rôle du digital dans la transformation des entreprises afin d’améliorer leur compétitivité nationale et internationale, accompagne la dynamique des startups en renforçant le pont avec les entreprises», a déclaré d’emblée Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM. Il a rappelé que le Maroc a été classé 3e en Afrique et 71e mondial dans le Digital Quality of Life Index (DQL) cette année, réalisant un sursaut de 13 places. «Nous avons réalisé beaucoup de progrès mais il y a encore beaucoup de choses à faire notamment dans les métiers d’avenir», a-t-il insisté.

Stratégie nationale de transformation digitale

Même constat auprès de la ministre chargée de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative, Ghita Mezzour. Selon elle, le Maroc s’est résolument inscrit dans l’ère du digital et ses ambitions ont été portées par la stratégie nationale de transformation digitale qui en cours de mise en œuvre. «Le Nouveau Modèle de Développement et les programmes gouvernementaux ont donné une grande importance à la transformation digitale. Le Maroc a bien avancé dans ce sens et dispose énormément de potentiel pour qu’il devienne une Digital Nation. Dans le cadre de la stratégie nationale de transformation digitale, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs de l’écosystème du digital, on organise des rencontres régionales», a expliqué la ministre. La stratégie marocaine du digital repose sur trois axes. Il s’agit d’améliorer la qualité des services publiques, les rendre numérisés sans pour autant se déplacer à l’administration, et en satisfaisant les besoins des citoyens en toute transparence.

Amener le Maroc vers une transition digitale

Deuxièmement, «nous voulons que le Maroc soit producteur de la numérisation. Le Maroc a des atouts, mais nous voulons diversifier nos marchés pour exporter, attirer les grands investissements pour travailler comme des locomotives amenant le Maroc vers une transition digitale», a lancé la ministre à un parterre d’experts du digital. Le troisième axe est lié à une démocratisation du digital pour qu’il ne soit pas uniquement réservé à une élite, selon les propos de Ghita Mezzour. «Le secteur public et privé doivent tous s’inscrire dans cette stratégie. Aujourd’hui, nous sommes fiers des potentialités de notre pays, nous avons beaucoup de potentiels, beaucoup de talents et on doit en avoir davantage. Nous avons une infrastructure du digital assez forte mais qui doit encore se renforcer. Au niveau juridique, il faut libéraliser des lois pour donner plus de marge d’agir», préconise la ministre.