Assainissement des eaux pluviales : Lydec achève la réalisation de 3 grands projets à Casablanca

Afin d’assurer l’assainissement des nouvelles zones urbaines et pour répondre aux problématiques liées aux débordements en temps de pluie, Lydec mène des projets de renforcement et de renouvellement des réseaux d’assainissement.

Aujourd’hui, le délégataire casablancais achève la réalisation de trois chantiers d’envergure qui visent à protéger la métropole contre les inondations. Il s’agit notamment de :

• La Galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri ;

• Le Système d’assainissement des eaux pluviales de la Route Nationale n°1 (RN1) à l’entrée Ouest de Casablanca au niveau de Lissasfa ;

• Le renforcement du collecteur des eaux pluviales « Delure ».

Ces chantiers ont mobilisé une vingtaine d’entreprises marocaines et sous-traitants (fabricants, fournisseurs, bureaux d’études et de contrôle…) et plus de 800 ouvriers.

Une galerie de stockage des eaux pluviales à «Hay Sadri»

Lancés par Lydec en décembre 2018, les travaux de réalisation sont désormais totalement achevés.

Cet ouvrage de Hay Sadri permettera le stockage d’un volume d’eaux pouvant aller jusqu’à 14.000 m³ durant les épisodes pluvieux. Il protègera aussi l’avenue Mohamed Bouziane ainsi que le boulevard 10 mars contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie décennale (22 mm/heure).

Financée coinjointement par Lydec (133 millions de DH) et le Fonds de Travaux (85 millions de DH), cette galerie a des dimensions impressionnantes. Il s’agit d’un collecteur en fer à cheval d’une longueur d’environ 1,4 km et d’un diamètre de 4 mètres (DN4000), enfoui à 30 mètres de profondeur et jusqu’à 40 mètres dans certains endroits.

A noter que ce nouvel ouvrage fait partie d’un projet structurant visant la protection de toute la partie Est de Casablanca contre les inondations. Il s’agit du Système de Renforcement Est (SRE) dont le coût global s’élève à plus de 2,4 milliards de DH TTC, selon une estimation préliminaire du Schéma Directeur de l’Assainissement Pluvial.

A terme, le SRE sera constitué d’un collecteur de délestage de grande section qui sera réalisé en majorité en galerie, sur un linéaire de près de 18 km. Il permettra d’évacuer les eaux pluviales excédentaires vers la mer et de protéger ainsi toute la zone Est de la ville contre les débordements localisés.

En attendant la réalisation de toutes les composantes du Système de Renforcement de la zone Est, la galerie de stockage des eaux pluviales de Hay Sadri fonctionne d’ores et déjà d’une manière autonome et assurera dès les prochaines pluies la protection de ce quartier.

La galerie en chiffres :

• 72.000 m³ de sol et de roches creusés et évacués

• 10.000 m³ de béton mis en place

• 1.200.000 d’heures de travail au total

• 300 techniciens et ouvriers qualifiés et 18 cadres mobilisés

Coût du projet : 218 millions de DH TTC répartis ainsi :

• Lydec : 133 millions de DH

• Fonds de Travaux : 85 millions de DH

Durée de réalisation : 25 mois

Système d’assainissement liquide de la Route Nationale n°1 (RN1) :

Pour accompagner l’urbanisation des zones d’Errahma et de Hay Hassani et pour lutter contre les débordements au niveau de la Route Nationale n°1 (RN1) et du quartier Lissasfa, Lydec a lancé, fin 2018, le projet de mise en place d’un système d’assainissement des eaux usées et pluviales de ces zones.

Financé par le Fonds de Travaux à hauteur de 396 millions de DH dont 304 millions de DH pour les eaux pluviales, le projet du système d’assainissement liquide de la RN1 avance conformément au planning préétabli.

Ce chantier est aujourd’hui en cours d’achèvement. La fin effective des travaux est prévue à la fin du mois de juillet.

Le chantier en chiffres :

• 66.000 m³ de surface terassée

• 6.700 m³ de béton mis en place

• 602.000 heures de travail au total

• 540 techniciens et ouvriers qualifiés et 16 cadres mobilisés

Le coût du projet : 396 millions de DH TTC répartis ainsi :

• 304,8 millions de DH pour les travaux d’assainissement des eaux pluviales ;

• 91,5 millions de DH pour les travaux d’assainissement des eaux usées.

Financement : Fonds de Travaux

Durée de réalisation : 2 ans et demi

Renforcement du collecteur des eaux pluviales « Delure »

Lydec a accompagné de bout en bout la réalisation de la trémie des Almohades, en particulier avec :

• La déviation des réseaux d’assanissement liquide, d’eau potable, d’électricité et d’éclairage public ;

• L’alimentation en énergie ;

• Le suivi des travaux des deux stations de relevage de la trémie ;

• Et l’assainissement pluvial de la voirie de surface.

La partie la plus importante de cette contribution de Lydec a été le renforcement du réseau d’assainissement pluvial. Le délégataire casablancais a ainsi mené des travaux sur le collecteur historique des eaux pluviales « Delure », nécessitant un investissement de 53 millions de DH.

Lydec a ainsi procédé au renforcement du collecteur des eaux pluviales « Delure » sur un troçon de 1,2 km et à la construction d’un dalot d’une largeur allant de 3,2 à 4,4 mètres et d’une hauteur de 2,4 mètres.

L’objectif des travaux menés par Lydec est de renforcer le dispositif d’assainissement des eaux pluviales au niveau du boulevard des Almohades, mais aussi du boulevard Mohammed V et de la place des Nations Unies et de supprimer ainsi les débordements qui peuvent survenir dans ces axes stratégiques, en cas de fortes précipitations.