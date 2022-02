Artisanat : Après une baisse de 25% en 2020, le chiffre d’affaires du secteur repart à la hausse

« Après une année 2020 marquée par une inflexion (-25%), et un coup d’arrêt lié à la crise sanitaire et économique du Covid-19, le chiffre d’affaires à l’export des produits d’artisanat est reparti à la hausse en 2021, enregistrant une valeur dépassant les 893 MDH, soit un taux d’accroissement de 50% par rapport à l’année précédente », indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Comparées à la période pré-pandémie (2019), les exportations d’artisanat font montre de fortes progressions, à travers un taux d’accroissement à deux chiffres, soit 13%.

Durant l’année 2021, la quasi-totalité des produits affichent des performances remarquables à l’export, voire excellentes pour la majorité d’entre eux. Les produits de dinanderie ont connu une très forte demande à l’étranger. Cette dernière a été multipliée par 5 par rapport à l’année 2020, classant cette famille de produits au premier rang en termes d’évolution.

Des croissances très nettes ont également été enregistrées pour les produits en fer forgé, de vannerie, de poterie et pierre, qui ont vu leurs exportations augmenter respectivement de 95%, 91% et 74%, relève le ministère.

Le tapis a, lui aussi, connu un réel regain de croissance, affichant une progression de 67% en glissement annuel, après deux années consécutives de régression. Les articles chaussants suivent le pas, avec un taux de croissance de 62%, suivis des articles en bois, en progression de 51% par rapport à 2020.

D’autres familles de produits ont enregistré des croissances plus modestes, telles que la maroquinerie (17%), la bijouterie (6%) ou encore les couvertures (1%).

En termes de parts de chiffre d’affaires à l’export, trois familles de produits pèsent pour plus de la moitié des exportations totales (56%). Il s’agit de la poterie et pierre, du tapis et de la vannerie (respectivement 29%, 14% et 12%), fait savoir le ministère.