Arrivée au Maroc du secrétaire d’Etat américain Michael Pompeo

Le secrétaire d’Etat américain est arrivé, ce jeudi 5 Décembre 2019 au Maroc, pour une visite officielle qui confirme la forte dynamique distinguant les relations maroco-américaines, ainsi que la volonté commune de raffermir le partenariat stratégique multiforme entre Washington et Rabat.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Michael Pompeo a été notamment accueilli par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le chargé d’affaires près l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, David Greene.

Le secrétaire d’Etat américain aura, à cette occasion, une série d’entretiens avec de nombreux responsables marocains.

Selon le Département d’Etat US, Michael Pompeo passera en revue durant ce déplacement « le partenariat économique et sécuritaire solide » entre les Etats Unis et le Maroc.

A la veille de cette visite, le chef de la diplomatie américaine avait qualifié le Maroc d' »un des partenaires les plus forts » des Etats-Unis dans la région, tout en faisait part de sa volonté de passer en revue le partenariat économique et sécuritaire solide entre les deux pays et d’examiner les domaines de coopération futurs ».

(Avec MAP)