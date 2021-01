Arrivée à Dakhla du Sous-secrétaire d’Etat US en charge des questions du Proche-Orient

Le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, est arrivé samedi après-midi à Dakhla, deuxième étape d’une tournée qu’il effectue au Sahara marocain après celle de Laâyoune.

A son arrivée à l’aéroport de Dakhla, M. Schenker a été accueilli par le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, ainsi que par les présidents des conseils élus.

Le responsable US s’est ensuite rendu au Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Dakhla-Oued Eddahab.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que la décision des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble du Sahara marocain « ouvre des opportunités pour une coopération plus étroite » entre les deux pays, évoquant en particulier la perspective d’un partenariat avec les organisations œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la formation dans cette partie du Royaume.

A Laâyoune, M. Schencker avait effectué une tournée dans la capitale du Sahara marocain, en particulier le quartier diplomatique qui abrite les consulats de plusieurs pays.

Il s’est également rendu au siège de la mission des Nations unies au Sahara (Minurso).

Le Sous-secrétaire d’Etat américain a aussi pris part à la cérémonie de lancement du centre d’éducation par le sport « TIBU Laâyoune Center by US Embassy Morocco ».

(Avec MAP)