Arrêt du gazoduc Maghreb-Europe : « un impact insignifiant » sur la performance du système électrique national

La décision annoncée aujourd’hui par les autorités algériennes de ne pas reconduire l’accord sur le gazoduc Maghreb-Europe (GME) n’aura dans l’immédiat qu’un impact insignifiant sur la performance du système électrique national, ont indiqué l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).