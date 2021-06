Après la couverture médicale  pour le commerçant, le ministère planche sur la digitalisation du secteur

En commémoration de la Journée Nationale du Commerçant, le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a organisé, ce lundi 21 juin 2021, une rencontre sous le thème : « La couverture médicale : un véritable acquis pour le commerçant ».

La célébration de cette journée, issue des recommandations du Forum marocain du commerce, organisé à Marrakech en avril 2019, est l’occasion de faire le point sur les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la généralisation de la couverture médicale au profit des commerçants. Un chantier d’envergure qui répond aux orientations royales appelant à la « généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains ».

« La réalisation de ce projet historique est intervenu dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de la Covid-19, durant laquelle les commerçants ont joué un rôle incontournable dans l’élan social de riposte nationale, en tant que relais d’approvisionnement dans l’ensemble du marché national », a déclaré Moulay Hafid Elalamy. Et de préciser que cette catégorie professionnelle « mérite amplement cet acquis social aussi vital que son rôle socioéconomique ». Ainsi, conformément aux orientations royales, près de 500.000 commerçants et leurs familles vont bénéficier de la couverture médicale », a-t-il rappelé.

Ce chantier social d’envergure qui a bénéficié d’une collaboration fructueuse de toutes les institutions publiques concernées et des instances représentatives des commerçants, vient répondre aux attentes formulées par cette catégorie professionnelle lors du Forum Marocain du Commerce.

Outre l’accélération de la couverture médicale des commerçants, le plan de relance du commerce, mis en œuvre par le ministère, sur la base des recommandations du Forum Marocain du Commerce et des nouveaux défis imposés par la pandémie du covid-19, vise notamment l’accompagnement à la digitalisation du secteur. « Moroccan Retail Tech Builder », est un nouveau projet d’incubation des startups dans le domaine du commerce visant à accélérer la digitalisation du secteur, en stimulant le développement d’outils digitaux innovants, à forte valeur ajoutée, mis à profit des commerçants et des consommateurs. Une convention de partenariat entre le ministère de l’industrie, et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (UM6P), portant sur la mise en place de ce projet au sein de l’UM6P a été signé en mars dernier.

A l’occasion de cette rencontre, un accord-cadre de partenariat pour la revitalisation et l’accompagnement du secteur du commerce intérieur a été signé entre le ministère et la coordination nationale des organismes professionnels les plus représentatifs du secteur. Il a pour objectif de créer un cadre de partenariat durable entre les deux parties pour accompagner et réhabiliter le secteur du commerce intérieur, notamment dans les domaines de la numérisation et de la formation, d’accélérer la mise en œuvre de la couverture sociale pour les commerçants indépendants et d’assurer le suivi des demandes et attentes des affiliés du secteur dans un cadre de dialogue permanent et continu.

Pour rappel, le secteur du commerce constitue un pilier de l’économie nationale : il emploie plus de 1,6 millions de personnes, soit 15,2% de la population active du Royaume et contribue à hauteur de 9% au PIB national.