Après Berrechid, Aït Melloul aura son ESEF

Coup d’envoi des travaux de construction de l’Ecole supérieure de l’éducation et de la formation, qui relève de l’Université d’Ibn Zohr.

L’offre de formation proposée par l’Université Ibn Zohr d’Agadir se renforce. En effet, ce 10 mars, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a procédé au coup d’envoi des travaux de construction de l’École supérieure de l’éducation et de la formation (ESEF) d’Aït Melloul. Inscrit dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, ce projet constitue, en fait, le lancement du cycle de licence pour la formation des cadres dans les métiers de l’éducation. Devant s’étendre sur une superficie de plus de 6.300 mètres carrés, ce projet mobilise un investissement de 50,7 millions de dirhams.