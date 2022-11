Anti-terrorisme : interpellation par le BCIJ d’un partisan de Daech s’activant à Sala Al-Jadida

Cet ancien détenu dans des affaires de terrorisme, âgé de 22 ans, dont l’identité a été établie et les détails de son projet terroriste dévoilés, a été interpellé sur la base de recherches et investigations menées par les services de la DGST, indique lundi un communiqué du BCIJ.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de matériels électroniques et d’un croquis de plans d’exécution d’opérations terroristes, outre des manuscrits à teneur extrémiste, selon la même source.

Selon les données préliminaires de l’enquête, poursuit-on, le prévenu a repris récemment son activité extrémiste et a commencé à chercher des matières premières utilisées dans la confection d’engins explosifs en vue d’exécuter son plan terroriste contre des installations vitales.

L’extrémiste interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme en vue de dévoiler toutes les activités extrémistes qui lui sont reprochées, de déterminer ses liens éventuels avec des organisations terroristes au Maroc et à l’étranger et de définir les tenants et aboutissants du projet terroriste qu’il était en train de préparer en vue de son exécution sur le sol marocain, ajoute le communiqué.

Cette opération sécuritaire témoigne, encore une fois, de l’importance et de l’efficacité des opérations préventives visant à neutraliser les menaces du danger terroriste qui guette le Maroc, en particulier dans un contexte marqué par les multiples tentatives des organisations terroristes internationales et leurs branches régionales visant la sécurité du Royaume et la sûreté de ses citoyens.